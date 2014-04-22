Иллюстративное фото с сайта rbinform.ru Иллюстративное фото с сайта rbinform.ru Суд №2 города Актобе приговорил 29-летнего гражданина Турции к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу суда Актюбинской области. Согласно материалам дела, в январе текущего года находившийся  в состоянии алкогольного опьянения гражданин Турции попытался беспричинно пнуть собаку, которую выгуливал прохожий. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой иностранец сначала пустил в ход кулаки, а затем нанес своему оппоненту несколько ударов ножом, которые пришлись в голову, руку, грудь и живот пострадавшего. Решением суда иностранцу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При принятии этого решения суд принял во внимание «чистосердечное раскаяние» подсудимого.