Иллюстративное фото с сайта irkutskmedia.ru Иллюстративное фото с сайта irkutskmedia.ru В Атырау 10-летний ребенок получил электроожоги, зайдя в открытую электроподстанцию, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По сообщению, поступившему из областной детской больницы, в медицинском учреждении врачи борются за жизнь ребенка. Трагедия произошла, когда ребенок играл во дворе дома. Во дворе находилась электроподстанция, в которую он и зашел. Почему подстанция была открытой неизвестно. По всем правилам электроподстанция должна быть на ключе так же, как и огороженная вокруг нее территория. На сегодняшний день известно, что получивший травму ребенок в тяжелом состоянии. Из Астаны санавиацией прибыли специалисты научного центра травматологии. Консилиум покажет, смогут ли врачи уберечь его руки, которые получили ожоги. При отрицательном ответе, ребенок может потерять обе руки.