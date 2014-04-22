Иллюстративное фото с сайта mir24.net Иллюстративное фото с сайта mir24.net Сотрудник ЛОВД ЗКО пытался ограбить пассажира поезда сообщением Алматы-Уральск. Сегодня, 22 апреля, судья уральского городского суда Варвара ДМИТРИЕНКО признала виновным сотрудника ЛОВД на транспорте в совершении преступления, предусмотренного статьями 178 УК РК - «Грабеж» и 24 УК РК - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам», и приговорила к трем годам ограничения свободы. По данным следствия, 5 сентября 2013 года 30-летний полицейский должен был обеспечить безопасность на поезде сообщением Алматы-Уральск со станции Чингирлау до Уральска. В поезде полицейский пытался ограбить пассажира, он пытался похитить у него барсетку, но вот довести преступление до конца ему не удалось. До суда сотрудник находился под подпиской о невыезде. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.