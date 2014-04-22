Иллюстративное фото с сайта periferiya.info Иллюстративное фото с сайта periferiya.info В Бокейординском районе в сутки проезжают 16 поездов туда и столько же обратно, но ни один из них в районе не останавливается. 22 апреля на базе областного телеканала «Казахстан-Орал» в прямом эфире свой ответ держал аким Бокейординского района Нурлан РАХИМЖАНОВ. По словам акима, в Бокейординском районе поезда не останавливаются, хотя в сутки их проезжает 16 в российскую сторону и столько же в казахстанскую, этим и недовольны жители района. - Ситуация такова, чтобы поезда останавливались в Сайхине, они должны останавливаться на границе, а значит простоять 3-4 часа при въезде и выезде из страны, - рассказал Нурлан РАХИМЖАНОВ. - Это невыгодно Приволжской железной дороге, в подчинении которой находится этот участок. Переговоры ведутся, но пока они результата не дали. Всего в Бокейординском районе проживает более 16 тысяч человек.