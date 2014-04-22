Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz В этом году будет достроено четыре многоэтажных дома по государственной жилищной программе в Уральске и Аксае.    По данным пресс-службы акима ЗКО, в этом году на строительство жилья по программе «Доступное жилье - 2020» выделено 5 млрд 965 млн тенге. Планируется ввести в эксплуатацию 233,4 тысячи квадратных метров жилья, из них 34,4 тыс. кв. метров за счет государственной поддержки. Только в первом квартале нынешнего года в эксплуатацию введено 61,8 тысячи кв.м, что составляет 26% к годовому плану. Из них большая часть обеспечена за счет ввода в эксплуатацию индивидуального жилья за счет средств населения, оставшаяся - за счет строительства 75-квартирного дома для очередников в Аксае и 90-квартирного дома для молодых семей в Уральске. По словам пресс-секретаря акима ЗКО Кайрата АБУОВА, 1 416 млн тенге пойдут на строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений. В этом году планируется достроить начатые в 2013 году четыре многоквартирных дома - это 9-этажный 156 квартирный дом (пятно №9), 9-этажный 144 квартирный дом (пятно №10), 9 этажный 196-квартирный дом (пятно №16), 5-этажный 90-квартирный дом (пятно №19) в Уральске, в общей сложности 445 квартир. Кроме того, планируется начать строительство одного 144-квартирного жилого дома в Аксае. На строительство арендного жилья для очередников выделено 626,19 млн тенге. - На выделенные средства завершено строительство 75-квартирного дома в Аксае, ведется строительство двух многоквартирных домов (60 и 100 квартир) по типовым проектам АО «КАЗНИИСА», - рассказал Кайрат АБУОВ. - Начато строительство одно-двухквартирных домов в сельских населенных пунктах Акжаикского, Зеленовского, Каратобинского, Жангалинского, Жаныбекского и Сырымского районов. На строительство арендного жилья для молодых семей с последующим выкупом выделено 980 млн тенге. Введен в эксплуатацию 90-квартирный дом в Уральске. А также ведется строительство двух 90-квартирных домов по системе сборно-монолитного каркаса. Нужно отметить, что в прошлом году за счет всех источников финансирования в эксплуатацию было сдано 247 тысяч кв. метров жилья. За счет государственной поддержки сдано 859 квартир, а по программе «Доступное жилье 2020» введено в эксплуатацию 8 многоквартирных (812 квартир) и 42 1-2-квартирных домов на селе (47 квартир).