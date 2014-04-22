Иллюстративное фото с сайта oteltaganrog.ru Иллюстративное фото с сайта oteltaganrog.ru В Уральске на организацию летнего отдыха детей в этом году выделено 24 млн тенге. Расходы на организацию летнего отдыха городских школьников в этом году значительно сократились. Так, если в прошлом году было выделено почти 37 млн тенге, то в этом году эта цифра уменьшилась почти на 13 млн тенге. Но как отметили в городском отделе образования, процент охвата школьников летним отдыхом не станет меньше, а даже возрастет. В этом году планируется охватить летним отдыхом и занятостью детей и подростков 77% учащихся, что на один процент больше, чем в прошлом году. - Сейчас мы только предварительно планируем работу по охвату отдыхом и занятостью детей и подростков на период летних каникул, - говорит заведующая воспитательным дошкольным и внешкольным сектором горОО Маншук КАРАЕВА. - Точные данные будут только в мае месяце, но уже сейчас можно сказать, какой отдых запланирован для детей. Так, отдохнуть в стационарном лагере «Атамекен» в этом году смогут 1399 детей, из них 230 - одаренных, 510 детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и оставшихся без попечения родителей. Также в 45 школах города будут работать пришкольные лагеря с питанием. Планируется, что здесь смогут отдохнуть 5478 детей, из них 732 ребенка из малообеспеченных, многодетных семей. Также в 45 школах будут работать профильные школьные лагеря и площадки отдыха без питания, где отдохнут 4835 детей. Пятый год подряд в городе работают палаточные лагеря «Мирас» и «Рахат». В этом году в них направят 1700 детей из 46 городских школ. Около 230 детей отдохнут в палаточном лагере «Мужество - Кайсар». Он в основном предназначен для детей из группы риска, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь школьные военруки при помощи ветеранов афганской войны научат подростков основам военного дела. Также в этом году 8 детей из малообеспеченных, многодетных семей в возрасте от 12 до 14 лет смогут поехать в лагерь в Италию - город Чезенатико, что находится на берегу Адриатического моря.