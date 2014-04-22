Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 21 апреля на территории республики началась акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За сдачу незаконно хранящегося оружия граждане получат денежное вознаграждение. Финансирование расходов за возмездную сдачу будет производиться из республиканского бюджета. Для нашей области из бюджета выделено 13 млн. 748 тысяч тенге. Все сданное оружие будет утилизировано. - До 2008 года регистрация травматического оружия была необязательна. После того, как ввели обязательную регистрацию, многие побоялись приходить в правоохранительные органы и ставить оружие на учет. Причина одна - опасаются, что привлекут к ответственности и штрафам, - рассказал замначальника следственного отдела ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ. При определении вознаграждения комиссиями будут учитываться техническое состояние оружия, при этом применяются 3 категории. За оружие, относящееся к первой категории, выплата составляет 100% от рекомендуемой стоимости. К оружию 1 категории относится: - оружие, не находившееся в эксплуатации и не имеющее технических неисправностей. - оружие, ранее находившееся в эксплуатации, но не имеющее видимых или сокрытых неисправностей, утраты товарного вида. Сумма выплат -от 18 520 до 185 200 тенге. За оружие, отнесенное ко 2 категории, оплата производится из расчета 70% от рекомендуемой стоимости. К оружию 2 категории относится: - оружие, не находившееся в эксплуатации либо эксплуатировавшийся, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты товарного вида, не препятствующие его дальнейшему использованию, не требующие устранения либо устраняемые путем ремонта, не связанного с заменой или восстановлением узлов и механизмов. Сумма выплат 129 640 - 12 964 тенге. За оружие, отнесенное к 3 категории, оплата производится из расчета 30% от рекомендуемой стоимости. К оружию 3 категории относится: - оружие, непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации вследствие наличия технических неисправностей основных узлов, механизмов, деталей, ремонт, восстановление или замена которых по техническим или экономическим причинам нецелесообразны. Сумма выплат - 55 560 - 5 556 тенге.