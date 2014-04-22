Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на акима Бокейординского района Нурлана РАХИМЖАНОВА. Сегодня, 22 апреля, Нурлан РАХИМЖАНОВ рассказал о ситуации с упавшей неподалеку от села Шунгай Бокейординского района метеорологической ракетой М-300. По словам акима, на сегодняшний день, хотя все соответствующие документы готовы, россияне свою метеорологическую ракету до сих пор не забрали. - В данный момент фрагменты ракеты находятся в районном военкомате, - рассказал Нурлан РАХИМЖАНОВ. По его словам, сейчас переговоры ведут министерства обороны двух стран. Напомним, ракета упала в ночь на 27 марта на окраине поселка Шунгай Бокейординского района. Это примерно в 200 километрах от российского полигона «Капустин Яр», который занимает часть земель Западно-Казахстанской области. По словам местных жителей, примерно в 01.00 по местному времени они услышали грохот падения чего-то тяжелого и легкое сотрясение земли. Когда жители окраинных домов вышли на улицу, они увидели примерно в 300-400 метрах от поселка языки пламени. Позже выяснилось, что метеоракета была выпущена российской стороной с полигона «Капустин Яр» и она должна была упасть в Жангалинском районе, однако изменила заданный курс и упала в Бокейорде. Экспертиза почвы, воды и воздуха показали, что радиационный фон в норме, а уголовное дело было прекращено, поскольку пострадавших и ущерба нанесено не было. По словам акима, площадь военного полигона занимает 945 тысяч гектар, что составляет почти половину территории всего района. 97 крестьянских хозяйств района осуществляет выпас скота и заготовку сена, однако капитальное строительство на территории военного полигона запрещено. Переговоры о возврате хотя бы какой-то части полигона идут, однако конкретных результатов пока нет.