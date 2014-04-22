Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Сотрудники департамента таможенного контроля по Актюбинской области выявили преступную группу, которая с 2011 по 2012 год ввезла в Казахстан 18 грузовых автомашин по поддельным документам, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Все члены банды являются гражданами Республики Казахстан. Общая среднерыночная стоимость 18 контрабандных грузовиков составляет более 212 млн тенге. Примерный ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов составляет от 5 до 7,5 млн тенге с каждого авто. Для ввоза автомобилей на территорию РК использовались поддельные технические паспорта. По указанным фактам в настоящее время возбуждено 18 уголовных дел по ст.209 ч.2 п.«Г» УК РК «Экономическая контрабанда в крупном размере, совершенная группой лиц». Как рассказал руководитель управления по борьбе с контрабандой ДТК по Актюбинской области Артур ХАЙРУТДИНОВ, эти факты были выявлены в ходе расследования других уголовных дел, возбужденных в Актобе в 2013 году. Тогда таможенники выявили контрабандный ввоз из Литвы 26 грузовиков марок DAF и VOLVO, также с использованием подложных докуметов. При этом в фиктивных техпаспортах большегрузы "омолаживались" на 10 лет.