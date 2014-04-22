Иллюстративное фото с сайта www.tomsk.ru Иллюстративное фото с сайта www.tomsk.ru Подростки 16 и 17 лет избили женщину таксиста в Актюбинской области и угнали её автомобиль, пишет Vaktobe.kz. Факт подтвердили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. 12 апреля этого года в Хромтау произошло зверское преступление. Около 12 часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что возле местной гостиницы "Уют" лежит изувеченная женщина. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что пострадавшая – 30-летняя водитель частного такси. Ее жестоко избили два парня, одному из которых – 16 лет, а второму – 17. Подростки угнали ее автомобиль "ВАЗ", который был найден оперативниками на окраине города Хромтау. Сейчас жертва находится в районной больнице, у нее страшный диагноз, медики борются за ее жизнь. Малолетние преступники задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.