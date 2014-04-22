Фото с сайта jankoy.org.ua Фото с сайта jankoy.org.ua Прокурор Крыма Наталья Поклонская за свою жизнь пережила покушение - несколько лет назад ее жестоко избили преступники, желавшие отомстить за своих "коллег", посаженных в тюрьму. Именно поэтому у 33-летней блондинки появилась манера говорить "сквозь зубы". Информацию об этом выяснил один из российских блогеров - авторов "Живого Журнала". По его данным, в 2011 году на Поклонскую напали в подъезде ее собственного дома в Евпатории. Прокурора избили, в результате чего часть лица молодой женщины не функционирует. Причиной покушения стало участие Поклонской в качестве государственного обвинителя на громком судебном процессе по делу бывшего депутата Верховной Рады Крыма и экс-директора футбольного клуба "Таврия" Рувима Аронова. На суде рассматривались преступления одной из крупнейших преступных группировок Крыма под названием "Башмаки", члены которой в 1990-2000-х годах занимались рэкетом, грабежами и убийствами. На должность прокурора Крыма Наталья Поклонская была назначена 11 марта - после того, как четыре кандидата отказались от этого поста. Несмотря на молодость, у Поклонской 12-летний стаж работы в правоохранительных органах. Наталья Поклонская разведена, воспитывает дочь. Ее родители - пенсионеры, живут в Крыму. Оба ее деда погибли в годы Великой Отечественной войны, бабушка пережила немецкую оккупацию.