Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz В Актобе экономический суд признал незаконными результаты налоговой проверки в ТОО «Батыс-Мунай», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на палату предпринимателей Актюбинской области. Напомним, специалисты налогового департамента по Актюбинской области подвергли сомнению факт приобретения ТОО «Батыс-Мунай» дизельного топлива, в связи с оформлением поставщиками компании товарно-транспортных накладных неустановленного образца. При этом законодательством РК товарно-транспортные накладные не определены в качестве первичных бухгалтерских и учетных документов. В результате компанию ожидала выплата налогов с учетом пени и административного штрафа на сумму свыше 700 млн тенге. Представители сервисной нефтяной компании ТОО «Батыс-Мунай», занимающейся капитальным ремонтом и бурением нефтяных и газовых скважин в Западном Казахстане, выразили свое несогласие с результатами внеплановой проверки и  обратились в суд. Интересы ТОО в суде представляли эксперты палаты предпринимателей. - Решением экономического суда результаты налоговой проверки были признаны незаконными. Предотвращен факт неправомерного доначисления и последующего взыскания налогов, пени и административного штрафа на сумму свыше 700 млн. тенге, - сообщили в  РПП.