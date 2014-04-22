Экспертный совет определил лучших работодателей на основе опроса сотрудников компаний по трем основным индикаторам: удовлетворенность, лояльность, поддержка инициатив руководства. В опросе приняли участие 26 328 человек. Кроме того, при определении лучших работодателей учитывались такие данные, как результаты социологического опроса в 14 областных центрах и обеих столицах, численность персонала и многое другое. - Beeline Казахстан признан лучшим транснациональным работодателем по версии одного из самых авторитетных конкурсов в стране - «Сенiм-2014». Победитель определялся на основе оценки профессионального HR-сообщества, опроса населения и анкетирования сотрудников компании. Приятно отметить, что коллеги по цеху и обычные жители Казахстана высоко оценивают и доверяют бренду Beeline. Но самое важное лично для меня, как руководителя HR-функции, - это высокая вовлеченность и лояльность к компании со стороны сотрудников. Мы глубоко верим в то, что именно сотрудники является главной ценностью и ключевым активом в компании. Поэтому важно, что сами билайновцы думают о своей организации, насколько привержены ее ценностям. В нашем случае эта награда - большая победа всей команды Beeline, - рассказывает. Республиканский конкурс на лучшего работодателя Казахстана «Сенiм» проводится с 2010 года. В четвертый раз мероприятие состоялось в рамках IX Международной конференции «Управление человеческими ресурсами: Роль HR в управлении изменениями». На участие подали заявки 100 компаний, победители были определены в 8 номинациях. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.