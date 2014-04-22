По словам, уголовное дело по факту убийства известного уральского бизнесмена Виталия Каркулы передано в суд. На скамье подсудимых трое обвиняемых - 28-летний, 35-летнийи 34-летний. Им предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса - «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбойное нападение», «Бандитизм» и «Незаконное хранение и ношение оружия». - По данным статьям законом предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишение свободы, а также пожизненное заключение. По делу на 28 апреля назначено предварительное слушание, которое пройдет в закрытом режиме. После чего будет назначено главное судебное разбирательство, - рассказала Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Напомним, дерзкое нападение на дом главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена в ЗКО, было совершено в ночь на 13 января.был убит выстрелом в голову. Во время нападения пострадала его супруга - депутат областного маслихата от Зеленовского района Валентина КАРКУЛА. С тяжелейшими травмами в состоянии комы она была доставлена в сельскую больницу, позже переведена в областную. 6 февраля в Уральске были задержаны двое подозреваемых в убийстве предпринимателя Мерген ИМАНКУЛОВ и Кенже БИРЖАНОВ. В машине одного из них найдено орудие преступления. Третий подозреваемый Азамат ТОГАЕВ 10 февраля был объявлен в розыск МВД Казахстана и ДВД ЗКО. В результате спецоперации уже через сутки, 11 февраля, ранее трижды судимый подозреваемый был опознан и задержан в Алматы. 34-летнего Азамата ТОГАЕВА, уроженца Оренбургской области РФ, полиция считает организатором на нападение на дом бизнесменов Виталия и Валентины КАРКУЛА. ТОГАЕВ ранее был судим на разбои и убийство, и последний раз вышел на свободу в 2012 году.