21 апреля в ходе проведения ОПМ сотрудниками отделения розыска УАП ДВД ЗКО был установлен и задержан виновник дорожно-транспортного происшествия 1982 г.р. и двое пассажиров, находившиеся в салоне автомашины в момент аварии 1980 г.р. и 1983 г.р., которые при опросе дали признательные показания. Напомним, 19 апреля на мосту в районе "2 база" произошло ДТП. "ВАЗ 21014", поднимаясь на мост, неожиданно выехал на встречную полосу, зацепил Hyundai Accent. Из-за столкновения Hyundai Accent вынесло на встречную полосу, где он лоб в лоб врезался в Mitsubishi Pajero. Далее "ВАЗ 21014" от удара столкнулся влобовую с автомобилем Nissan Primera. В результате пострадали двое водителей - это водитель автомашины Hyundai Accent - ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана головы, гематома на левой фаланге, растяжение мышц шейного отдела позвоночника и водитель Nissan Primera - закрытый перелом правой лучевой кости с допустимым смещением. Оба они были доставлены в травмпункт УОКБ и после оказания медицинской помощи отпущены домой. К слову, водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ 21014" скрылись с места происшествия, бросив машину.