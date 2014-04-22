Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В Атырауской области ожидают прибытие 97 семей оралманов, так же как и в других шести областях республики, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областного управления координации занятости и социальных программ, в марте текущего года было принято постановление правительства «Об определении регионов для расселения оралманов», в котором определены 7 областей для последующего направления туда переселенцев. Помимо Атырауской области, в список рекомендованных для оралманов областей вошли - Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская. В Атырауской области 50 семей будут расселены в Курмангазинском районе, 30 - в Индерском районе, 10 - в Кызылкугинском районе, 5 – в Исатайском районе и две семьи в Макатском районе. Как отметили в областном управлении координации занятости и социальных программ, в 2013 году в Атыраускую область прибыла 181 семья (317 человек) оралманов, за первый квартал этого года прибыло 25 семей (34 человек).