jipaktobe38Открытие соревнований клуба "Странник-4*4" прошли в воскресенье, 20 апреля, в Актобе на карьере, возле поселка Акжар. Состязания по джип-триалу под феерическим названием «Возрождение» проходили под восторженные крики зрителей и были приурочены к году своего существования. В соревнованиях зарегистрировалось 7 участников в классе «Стандарт», в классе «Туризм» - 4, а также 4 квадрациклиста состязались между собой. Автомобиль «Нива» шла вне зачета. На протяжении всех заездов в воздухе царили драйв и азарт. Победителем по джип-триалу "Туризм" стали Александр БАБИЧ и Сергей ПАРХОМЕНКО на джипе «Toyota Land Cruiser Prado». В классе "Стандарт" первое место занял Вадим ПЕТРОВ на «Suzuki Vitara». Среди «квадрациклистов» - первым был Александр ЖАРКО. Всех победителей и участников отметили медалями, дипломами и грамотами за участие от "Странник-4*4". Спонсорами экстрим-проекта выступили Мотосалон «Экотур», «ВинилМастер.кз» и при поддержке Областного управления физкультуры и спорта. Главный информационный партнер – портал «МОЙ ГОРОД». Максим ТОКАРЬ Фото автора