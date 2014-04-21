Сегодня, 21 апреля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО состоялись прения сторон по делу, которого обвиняют в «Хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия», «Убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», «Создании и руководстве организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», «Приготовлении к преступлению и покушении на преступление». Нурлан ТАХАМБЕТОВ обвиняется в организации покушения на убийство журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана АХМЕДЬЯРОВА в апреле 2012 года. Напомним, вечером 19 апреля два года назад на журналиста напали возле его дома в районе поселка Селекционный. Ему нанесли шесть ножевых и два огнестрельных ранения. Виновными в данном преступлении были признаны четверо жителей ЗКО, один из которых младший. Они были приговорены к лишению свободы сроком от 11 до 14 лет. Тогда дело по организатору данного преступления было выделено в отдельное производство. А осенью 2013 года был арестован Нурлан ТАХАМБЕТОВ. Прокурор полностью поддержал свое обвинительное заключение, посчитав, что вина Нурлана ТАХАМБЕТОВА в предъявленных обвинениях доказана, и попросил суд приговорить его к 17 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Между тем, самна прениях сторон заявил, что вина ТАХАМБЕТОВА в организации покушения на убийство не доказана, и попросил суд отправить дело на доследование. По его словам, вину ТАХАМБЕТОВА доказывают лишь трое псевдонимов, которые суду так и не были показаны, а посему судить человека только по показаниям нельзя.