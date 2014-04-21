Фото с сайта time.kz Фото с сайта time.kz Суд обязал производителя водки "Кара жорга" извиниться перед танцовщицей из Актобе за использование ее фото на этикетке своей продукции, об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал представитель участницы ансамбля "Алия-Гули" Сергей Вон. Поводом для судебного разбирательства стала этикетка с фотографией танцовщицы Гульназ Айнабековой. Производителем было использовано изображение, опубликованное в региональном издании. Тогда в ТОО "Алкопищепром" заявили, что размещение этого фото на этикетке было ошибкой дизайнеров. Айнабекова требовала, чтобы производитель водки перестал использовать ее фотографию и изъял из продажи всю партию со скандальными этикетками. Также в иске девушка потребовала официальных извинений от компании и возмещения морального ущерба, который она оценила в три миллиона тенге. Суд частично удовлетворил требования Айнабековой. ТОО "Алкопищепром" обязали изъять из продажи остатки водки с изображением танцовщицы, а также принести ей письменное извинение, в котором компания должна подтвердить, что фотография Айнабековой была использована без ее согласия. Сумму в три миллиона тенге в качестве компенсации за моральный ущерб суд посчитал завышенной и сократил ее до 30 тысяч тенге. Добавим, что решение суда вступит в силу через 15 дней, если сторона ответчика не подаст апелляцию.