Вид береговой линии реки особого вдохновения не приносит, разбросанные пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и прочий бытовой мусор. Ежегодно перед наступлением лета в области проводят месячник по уборке береговой линии. В этот раз инициаторами выступили сотрудники рыбоохранной инспекции. - Мы инициировали субботник. Оповестили местный акимат, все откликнулись на просьбу, - рассказывает. Сельский округ Алмалы находится в нескольких километрах от областного центра. Летом здесь излюбленные места для отдыха у всех жителей и гостей Атырау. Это, в свою очередь и есть главный фактор загрязненности, уверен. Акция по уборке берега и русла реки от мусора продлится месяц, до середины мая. Ее участники надеются, что их примеру последуют горожане.