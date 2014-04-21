Возгорание произошло сегодня, 21 апреля примерно в 16.00. Дым пошел с квартиры на пятом этаже дома №173 по улице Курмангазы. В квартире никого не было, и пожарных вызвали соседи. - Дым пошел на кухне, видимо, по вентиляции, - рассказала жительница дома. - Стучались в квартиру, но никто не открывал. Потом соседи вызвали пожарных. Вплотную к подъезду пожарные подъехать не смогли, путь закрыли припаркованные машины. Металлическую дверь планировали взломать, но пожарным это не удавалось, к тому, же через несколько минут приехали хозяева квартиры. Жильцы подъезда были эвакуированы. На месте выяснилось, что возгорание началось на кухне возле газовой плиты, но дым распространился по всей квартире. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины возгорания и ущерб.