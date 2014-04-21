Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на следственное управление ДВД ЗКО. По словам замначальника следственного управления ДВД ЗКО Магауии КУРМАШЕВА, в настоящее время расследование уже окончено и идет ознакомление с материалами дела. Кроме того, все материалы дела переводят на английский язык, поэтому требовался квалифицированный переводчик. - Обвиняемый проходит по трем эпизодам, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. - По статье «Изготовлении и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» два эпизода - один в Атырау, второй в Уральске. И один эпизод в Уральске по статье «Развращение малолетних». Ознакомление планируется закончить на следующей неделе, и примерно 26-27 апреля дело будет передано в прокуратуру. Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". На него поступило 5 заявлений от жительниц Уральска и еще 7 от жительниц Атырау. Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца.