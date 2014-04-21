Напомним, что в аварии поезда за медицинской помощью обратилось более 30 человек. Большинство из них от госпитализации отказались. В настоящее время на лечении находятся 7 человек. Как рассказал представитель АО «Пассажирские перевозки» Талгат БОСТЕКОВ, все пострадавшие пассажиры имеют право на полную компенсацию при прохождении амбулаторного и стационарного лечения. Все пассажиры поезда были застрахованы в страховой компании «Альянс Полис». Договором предусмотрены возмещение вреда, причиненного здоровью, а также имуществу пассажиров. При установлении инвалидности максимальная сумма выплат составляет почти полтора миллиона тенге (1 481 600 т.), при увечьях, травмах или иных повреждениях здоровья, без установления инвалидности – в размере фактических расходов на лечение, но не более 463 000 тенге.