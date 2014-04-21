20 апреля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Рубеж-2014» на территории Байганинского района Актюбинской области была остановлена автомашина марки «КамАЗ» под управлением 32-летнего местного жителя. При досмотре кабины его автомашины были обнаружены и изъяты 22 штуки сайгачьих рогов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 290 ст. УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и их частями, а также животными и их частями изъятие которых запрещено». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с конфискацией имущества, являющегося объектом преступных действий. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. - В Актюбинской области в текущем году это уже второй факт незаконной охоты на сайгу, - рассказывают в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - 16 января на окраине поселка Карабутак Айтекебийского района задержана автомашина марки «Тойота Ланд Крузер» под управлением 33-летнего жителя Иргизского района и троих его пассажиров. При осмотре салона данной автомашины было обнаружено и изъято одноствольное ружье 12 калибра, 34 патрона и 216 штук сайгачьих рогов.