Соперники подошли к этому матчу в разных чувствах. Кызылординцы накануне одолели «Иртыш» со счетом 4:2, а актюбинцы оступились в Шымкенте – 0:1. Поэтому у хозяев поля настрой был более чем серьезный на победу.
Поддержать свою команду из Кызылорды приехало два автобуса с болельщиками, которые с «местными» кызылординцами составили практически сотню голосов поддержки.
Со временем обозначилось явное преимущество хозяев и в игровом плане, и в территориальном. После нескольких довольно опасных выпадов актюбинцев гости все же стали больше внимания уделять обороне, нежели созиданию атак. Эшелонированная оборона «Кайсара» до поры, до времени сдерживала натиск, отбиваясь всеми силами, о чем свидетельствует около десятка угловых у их ворот. Да и неплохо действовал в рамке опытный Прядкин. Но вот в концовке первого тайма, когда мысли все были уже в раздевалке, случился гол. Арбитр добавил две минуты к основному времени тайма, и на исходе компенсированного времени Александр Гейнрих открывает счет в матче и счет своим мячам в нынешнем сезоне. Актюбинцы ввели мяч из-за боковой, Марат Хайруллин поборолся за мяч, последовала передача на Гейнриха, и форвард буквально прошил голкипера – мяч нашел-таки брешь в заслоне из рук Прядкина – 1:0.
В дебюте второго тайма хозяева закрепили успех. Шабалин, Хайруллин и Неко «сообразили на троих». Павел на левом фланге пяткой скинул мяч Марату, а «десятка» хозяев прострелил вдоль ворот. Техничному бразильцу не составило труда результативно замкнуть передачу партнера – 2:0.
Потом в игре наступило некоторое затишье. Ожидаемый всплеск со стороны хозяев случился в последние минут десять игры. Очень близок был к взятию ворот вышедший на замену Пиззелли, но Маркосу не удалось переиграть Прядкина.
И все же крупный счет состоялся. На 4-й компенсированной минуте Хайруллин нанес мощный удар совей левой. Вратарь парировал, а первым к мячу успел Дмитрий Мирошниченко, который и отправил мяч в сетку, подведя итог встрече – 3:0.
Главный тренер "Кайсара" Дмитрий ОГАЙ:
- Мне сложно будет что-то сказать по поводу комментария к матчу. Потому что слишком разный уровень мастерства команд. И понятно, что счет по игре. Нам еще рано, наверно, играть с такими командами как «Кайрат», «Актобе». Если у вас в запасе сидит Пиззелли, то у нас в основе играет парень с детско-юношеской спортивной школы. Понятно, что уровень мастерства совершенно разный.
Главный тренер «Актобе» Владимир НИКИТЕНКО:
- Перед матчем чувствовалась некоторая нервозность – мы на выезде сыграли неудачно, плюс соперник, я считаю, неплохой. Поэтому победа тяжеловатая, но заслуженная.
- По поводу замены Кападзе. С чем она была связана?
- Тимур почувствовал дискомфорт. Пока не могу сказать, что именно его беспокоит.
- Вы поменяли нападающего Гейнриха на защитника Царикаева. Это связано, что Вы не совсем довольны формой Зеньковича, раз сделали замену не на равноценного по амплуа игрока?
- Мы решили, что на данный момент Царикаеву нужна игровая практика. Он у нас играл правого защитника. Плюс надо было обезопасить себя в обороне, потому что в концовке стали несколько вальяжно играть сзади. Решили усилить оборону при счете 2:0. Это была тактическая замена.
Текст: fc-aktobe.kz