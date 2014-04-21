В Киргизии предложили выделить в школьных учебниках место для рекламы. С такой инициативой, как передает «Вечерний Бишкек», выступили члены «молодежного парламента» (гражданского проекта, в котором участвуют активисты, сотрудничающие с парламентским комитетом по образованию, культуре и спорту). Фото: Министерство образования и науки Кыргызской Республики Фото: Министерство образования и науки Кыргызской Республики Под рекламу, как пояснил член «молодежного парламента» Нурсултан Абдухалимов, можно было бы отводить пять страниц в начале или в конце учебного пособия. Таким образом можно было бы изыскать средства, необходимые для издания новых учебников. Свою инициативу, по информации АКИpress, активисты намерены обсудить с предпринимателями. Идея печатать рекламу в учебниках стала ответом «молодежного парламента» на инициативу министерства образования, которое предложило взимать со школьников арендную плату за пользование учебниками. Активисты выступили против этого, указав на то, что малообеспеченные люди в сельской местности платить за учебники для своих детей не смогут. «Мы предлагаем альтернативный вариант, основанный на взаимодействии правительства и бизнес-сообщества», — отметил Абдухалимов. «Молодежный парламент» также привел данные недавнего исследования всех регионрв Киргизии, зафиксировавшего нехватку учебных материалов. На недостаток учебников, как отмечается, пожаловались около 80 процентов опрошенных школьников. Среди прочего в школах не хватает современных материалов: используются, в том числе, книги, изданные в советские времена. В марте 2014 года, как сообщало агентство КирТАГ, министерство образования Киргизии представило проект, предполагающий взимание платы за пользование учебниками. Чиновники предложили собирать со школьников 25 сомов в год (около 16 рублей) за каждый учебник. Для некоторых детей (из многодетных семей, сирот, детей с ограниченными возможностями) учебники пообещали оставить бесплатными. Подобная система, по информации агентства, действовала в республики ранее — в период с 1996 по 2006 год. В тот период она была основным источником финансирования издания новых учебников. Между тем против возвращения системы аренды выступило министерство юстиции Киргизии. Там считают, что она противоречит конституционному принципу бесплатности общего образования.