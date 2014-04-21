Иллюстративное фото с сайта avtodorognik.blogspot.com Иллюстративное фото с сайта avtodorognik.blogspot.com Об этом стало известно на очередной сессии областного маслихата ЗКО. На сессии областного маслихата на реконструкцию и ремонт дорог города и области было выделено дополнительно 1 миллиард 179 миллионов 636 тысяч тенге. На эти деньги будут сделаны следующие объекты: капитальный ремонт автодороги Чапаево-Жангала-Сайхин 76-94 км на сумму 251 млн тенге, на 65 млн тенге капремонт искусственного сооружения на 148 километре автодороги Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу. Еще чуть больше 29 млн тенге пойдут на разработку ПСД и "Капитальный ремонт водопропускной трубы на подъезде к с. Макарово Зеленовского района ЗКО", также на 4 млн тенге планируется разработать ПСД среднего ремонта автодороги подъезд к поселку Булдырты 12 км. Как стало известно, на 200 млн тенге будет произведен капитальный ремонт дорожного покрытия улицы  Алматинская на участке от улицы Космическая до улицы Джампейтинской в Уральске. Еще на 400 млн тенге планируется реконструировать автомобильную дорогу Уральск-поселок Таскала - от улицы Жангир Хана до границы Уральска. Кроме того, на разработку проекта реконструкция автодороги Бурлин-Аксай-Жымпиты выделено 30 млн тенге, еще 17 млн на обследование мостов на дорогах местного и областного значения, 150 млн тенге на капитальный ремонт автомобильного покрытия проезжей части дорог по улицам Сейфуллина, Курмангазы, Жумалиева, Датова в селе Каратобе Каратобинского района, и 30 млн тенге на текущий ремонт и содержания автодорог Жанибекского района. Напомним, в этом году только в Уральске планируется капитально отремонтировать и реконструировать 40 км дорог на 25 улицах.