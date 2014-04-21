1397785911_anyz-adamМИД России надеется, что власти Казахстана примут меры в связи с публикацией в одном из казахских СМИ материала об Адольфе Гитлере, говорится в понедельник в комментарии российского внешнеполитического ведомства. "Наше посольство в Астане 18 апреля направило ноту министерству иностранных дел Республики Казахстан. В ней подчеркивается абсолютная недопустимость такого рода публикаций на территории Казахстана и содержится призыв дать адекватную официальную реакцию", - цитирует РИА Новости МИД РФ. "Мы обратили внимание на то, что агентство Республики Казахстан по связи и информации оперативно прокомментировало выход этого номера журнала. В его содержании усматриваются признаки нарушения Конституции и законодательства страны. Рассчитываем, что в связи с этим будут приняты исчерпывающие меры, о которых общественность наших стран будет информирована", - говорится в комментарии. "Разумеется, такие вещи мы не пропускаем. В канун 69-й годовщины нашей общей победы в Великой Отечественной войне, унесшей жизни миллионов людей, включая русских и казахов, появление такого рода "агиток" кощунственно вдвойне", - подчеркнул российский МИД. Ранее сообщалось, что в апрельском номере издаваемого в Казахстане журнала "Аныз Адам" содержится обширный материал о личности Адольфа Гитлера.