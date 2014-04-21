По остальным постам Урала и другим рекам наблюдается спад. С 20 апреля сброс с Ириклинского водохранилища составляет 120 куб. м/с. По состоянию на 20 апреля, приток в Ириклинское водохранилище составляет 1430 куб. м/с, отметка - 243 см. С Александро-Гайского водохранилища (РФ) сброс составляет 26 куб. м/с, с Варфоломеевского водохранилища сброс закрыт. Работниками РГП «Казводхоз» осуществляется дежурство на водохранилищах. - В областном центре и остальных районах обстановка стабильная. За сутки противопаводковые мероприятия и аварийно-спасательные работы не проводились. Информация об угрозах и прорыве дамб на гидротехнических сооружениях не поступала, - сообщает пресс-служба.