Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС по ЗКО. Вчера, 20 апреля, примерно в 15.00 в городе Аксай Бурлинского района на территории торгового центра "Жарсуат" коммунального рынка ТОО «ПСП Серик» произошел взрыв кислородного баллона. Баллон использовался ИП "Казиева Б.И." для реализации прохладительных напитков - кваса и лимонада. От взрыва кислородного баллона было повреждено здание продуктового павильона, были выбиты стекла. От осколков ранения верхних конечностей и туловища получил 24-летний житель Аксая, который работал на этом рынке грузчиком. Парень был госпитализирован в ЦРБ Бурлинского района. После оказания медицинской помощи был отпущен домой. Возгорания и пожара не было. Другие подробности выясняются. Фото пользователя facebook Армана Есимова Фото пользователя facebook Армана Есимова Фото пользователя facebook Армана Есимова Фото пользователя facebook Армана Есимова    