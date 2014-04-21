Иллюстративное фото с сайта supersadovnik.net Иллюстративное фото с сайта supersadovnik.net Кража со взломом произошла 17 апреля в доме по улице Льва Толстого. Неизвестные подобрали ключи от сейфа и вынесли оттуда 30 000 долларов. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил информированный источник в правоохранительных органах.  Также из квартиры пропали 40 патронов 12 калибра, охотничий нож, золотые часы, цепочка, кольца - все из золота, плюс документы. Пострадавшим оказался судья апелляционной коллегии Западно-Казахстанского областного суда Хабибулла АМАНКУЛОВ. Ущерб хозяин квартиры оценил в 5 млн 680 тысяч тенге. Преступление еще не раскрыто, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В пресс-службе ДВД информацию не подтвердили, но и не опровергли. - Если преступление раскрыто, то вам всем вышлем, - сообщили в ДВД. Напомним, 27 марта председатель Западно-Казахстанского областного суда Камбар НУРЫШЕВ призвал судей не выпячивать свои богатства.