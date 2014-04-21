Иллюстративное фото с сайта oilnews.kz Иллюстративное фото с сайта oilnews.kz 20 апреля в 20.31 на телефон «102» в УВД города Актобе поступило анонимное сообщение о том, что в торгово-развлекательном комплексе «Мега Актобе» заложена бомба, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции, которые организовали эвакуацию посетителей и персонала, произвели оцепление. Всего полицейские эвакуировали 1700 человек. Группа сапёров обследовала помещения и прилегающую территорию ТРК «Мега Актобе». В результате подозрительных предметов обнаружено не было. По данному факту был задержан 25-летний житель города, с сотового телефона которого и был произведен звонок в полицию. - Молодой человек пояснил, что неизвестный парень азиатской национальности попросил у него сотовый телефон, чтобы позвонить другу. Однако, он обманул владельца телефона и сообщил о заложенном взрывном устройстве, - рассказал руководитель пресс-службы областного ДВД Ардагер УАЙДИН. - При отработке района был задержан 22-летний житель города Актобе, который признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве. В настоящее время подозреваемый водворен в  изолятор временного содержания,  возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ущерб, причиненный государству, устанавливается.