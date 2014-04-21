Иллюстративное фото с сайта investigator.org.ua
Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.
По данным пресс-службы акима ЗКО, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне участники и инвалиды ВОВ получат по 50 тысяч тенге, лица, приравненные к инвалидам ВОВ: жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей и работники спецформирований - по 10 тысяч тенге. Также по 10 тысяч тенге получат другие категории, приравненные к участникам ВОВ - это вдовы, воинов, погибших в годы ВОВ и не вступившие в повторный брак, а жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда» и лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны по 5 тысяч тенге.
Еще по 3 тысячи тенге получат лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.
К слову, семьи военнослужащих погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время также получат по 10 тысяч тенге.
По словам пресс-секретаря акима ЗКО Кайрата АБУОВА
, в этом году по 10 тысяч тенге ко дню вывода войск с Афганистана (15 февраля) получили военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане, военнослужащие, ставшие инвалидами при прохождении военной службы в Афганистане, а также семьи военнослужащих, погибших в Афганистане.
- Ко дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и семьи лиц, погибших при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС получат по 10 тысяч тенге, - рассказал Кайрат АБУОВ. - По 3 тысячи тенге получат лица из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, эвакуированных (самостоятельно выехавших) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии. К международному дню действий против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа лица, ставшие инвалидами вследствие аварий на объектах гражданского или военного назначения, испытания ядерного оружия СИЯП получат по 10 тысяч тенге. А дети-инвалиды ко Дню защиты детей будет выплачено по 5 тысяч тенге.
Нужно отметить, что на сегодняшний день в ЗКО проживает 77 875 пенсионеров, из них: 303 - участников и инвалидов ВОВ; 1539 - приравненные к ним лица, 21 - вдовы воинов, погибших в годы ВОВ и не вступившие в повторный брак; 934 - жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда»; 10367 - труженики тыла, трудившиеся в тылу в годы ВОВ; 262 - семьи погибших военнослужащих.