В связи с реконструкцией трубопровода без воды останутся 17 многоэтажных домов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на руководство АО «Жайыктеплоэнерго». Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», в связи с началом работ по инвестиционной программе "Реконструкция обратного трубопровода ТМ-8 Д720 мм, протяженностью 1313 м по ул. Чкалова" с 21 по 24 апреля 2014 года будет произведено отключение горячего водоснабжения нескольких жилых домов в районе улиц Ларина-Каратюбинская, 30 и Просторная, 8. Руководство просит горожан отнестись с пониманием. На три дня без горячей воды останутся следующие дома: 1. ул. Ларина, 1 2. ул. Ларина, 1/1 3. ул. Ларина, 2 4. ул. Ларина, 2/1 5. ул. Ларина, 2/2 6. ул. Ларина, 3 7. ул. Ларина, 4 8. ул. Ларина, 5 9. ул. Ларина, 6 10. ул. Ларина, 7 11. ул. Ларина, 8 12. ул. Ларина, 8/1 13. ул. Ларина, 9 14. ул. Ларина, 10 15. ул. Ларина, 11 16. ул. Каратюбинская, 30 17. ул. Просторная, 8