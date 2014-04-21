Фото с сайта www.dni.ru Фото с сайта www.dni.ru Популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак побывала с рабочей поездкой в Симферополе. Гламурная блондинка не удержалась от встречи с прокурором Крыма Натальей Поклонской, которая привела ее буквально в восторг, сообщает "Дни.ру". На днях Ксения Собчак прибыла в Симферополь. Светская львица приехала в Крым специально для того, чтобы записать интервью с министром курортов и туризма Крыма Еленой Юрченко. "Встреча происходила в неформальной дружеской обстановке за чашечкой кофе", – цитирует пресс-службу ведомства "Комсомольская правда". Заодно Ксения Собчак встретилась с местной знаменитостью, прокурором Крыма Натальей Поклонской. "Я стала первым журналистом, показавшим красавице-прокурору Наталье Поклонской клип "Няш-мяш", – поведала на своей официальной страничке в социальной сети Twitter Ксения Собчак. Как утверждает местная пресса, гламурная блондинка осталась в восторге от встречи с Натальей Поклонской. "Она такая прекрасная, секс-символ России", – приводит слова Собчак "Сегодня.ua". Напомним, что Наталья Поклонская получила буквально международную известность после появления в Сети клипа блогера Enjoykin под названием Nyash Myash, посвященного ей. В клипе он использовал телевизионные сюжеты про крымского прокурора, фрагменты ее пресс-конференции, а также аниме. "Мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне. Наша задача – наладить работу прокуратуры в этой стране", – "поет" Поклонская. Наталье Поклонской 33 года, она разведена и воспитывает дочь. После назначения прокурором Крыма буквально за несколько дней хрупкая голубоглазая блондинка стала звездой японских социальных сетей, где появилось множество ее рисунков-портретов. Потом интерес к ней стали проявлять и интернет-пользователи в других странах. Из-за такой популярности Генпрокуратуре России даже пришлось распространить сообщение, что глава крымской прокуратуры не зарегистрирована в соцсетях и не ведет блогов и микроблогов, а достоверную информацию о работе ведомства следует искать на официальных сайтах.