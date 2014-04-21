Вертолет и машина "скорой помощи" на месте крушения. Фото AFP© Вертолет и машина "скорой помощи" на месте крушения. Фото AFP© Крушение самолета с парашютистами произошло 20 апреля в Финляндии, погибли восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Крушение самолета произошло во второй половине дня в местечке Ямиярви близ одноименного аэродрома. По последним данным, всего в самолете находились 11 человек, трем из которых удалось выпрыгнуть из самолета и раскрыть парашюты. Все они находятся в больнице. Останки остальных участников полета были найдены среди обгоревших обломков. Причина крушения самолета пока неизвестна. Как свидетельствуют очевидцы, перед падением самолета от него отваливались отдельные детали. Аэродром в Ямиярви - один из крупнейших в Финляндии авиаспортивных центров, где базируются авиа- и парашютные клубы.