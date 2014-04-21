Иллюстративное фото с сайта www.mig.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.mig.com.ua На перегоне Луговая-Курагатты в Жамбылской области сошли с рельсов 13 вагонов грузового состава, сообщает NUR.KZ. "20 апреля 2014 года в 14 часов 40 минут на перегоне Луговая-Курагатты Жамбылского отделения дороги при следовании грузового поезда произошел сход 13-ти порожних вагонов", - сообщила пресс-служба  АО "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ). Указывается, что движение поездов прервано. Для ликвидации последствий привлечены восстановительные поезда, расположенные по станциям Жамбыл и Шу. Причина схода расследуется. Напомним, 19 апреля, более 30 человек пострадали в аварии на железной дороге в Атырауской области.