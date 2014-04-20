Об этом стало известно сегодня, 20 апреля, на экстренно организованном брифинге по факту аварии пассажирского поезда №42 Алматы-Атырау, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». poezd5 Как и предполагали специалисты, количество обратившихся за медицинской помощью возросло на второй день, после прибытия основной части пассажиров в областной центр. - 26 пострадавших пассажиров доставлены в Макатскую районную больницу, из которых 5 пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены к месту следования в город Атырау. 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 3 в состоянии средней тяжести и 16 пострадавших в состоянии легкой степени тяжести и находятся под наблюдением врачей. Из областного центра 2 реанимобиля с бригадами врачей отправлены в Макатскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. После стабилизации состояния двое тяжелых больных доставлены в Атыраускую областную больницу. Кроме того еще 12 пострадавших по прибытию в Атырау обратились в областную больницу, - сообщил на брифинге заместитель акима Атырауской области Салимжан НАКПАЕВ. poezd Замакима высоко оценил оперативность экстренных служб и действия самих пассажиров. Пассажирам поезда оказана психологическая помощь специалистами МЧС. Внастоящее время работает специально созданная комиссия, предварительные итоги ее работы станут известны через 3 дня. poezd1 poezd3 poezd7 poezd9 poezd8  