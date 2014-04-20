Первое освещение куличей и пасхи провели традиционно субботним вечером 19 апреля в канун самого праздника Пасхи. - Традиционно мы начинаем освящать яйца и куличи в субботу вечером, – рассказывает. – Так есть возможность освятить куличи у всех болящих, которые в силу физического недуга не могут долго стоять на службе. А также святить куличи приходят те прихожане, которые приехали из отдаленной местности. Именно освященным куличом должны разговляться православные после долгого сорокадневного поста. Этот светлый праздник должен поселить в сердцах людей доброту и бесконечную любовь ко всему живому. Хочется в этот день поздравить всех со светлым праздником Пасхи и пожелать мира и благоденствия на долгие годы. На одну из служб, которая проходила в храме Михаила Архангела, православных христиан Уральска пришли поздравить с Пасхой. В своём обращении Бахтияр МАКЕН призвал людей жить в мире, без ссор, обид и раздоров. Разделить всеобщую радость пришло немало молодых пар с детьми, а также молодых людей. Те, кто не смог попасть в сам храм, а таких оказалось немало, отстояли праздничную службу возле церкви. Кто-то стоял, тихонько пропевая молитвы, иные - просто с зажжённой свечой в руке. Со светлым праздником Воскресения Христова всех собравшихся также поздравил