Слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел. А в исламе этот термин имеет значение "жертвоприношение, совершаемое с намерением и в соответствии со всеми требованиями Шариата. Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В этот день мусульмане приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучие. Происхождение Курбан-байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий - ислама, христианства и иудаизма. Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына.

Фото с сайта newskaz.ru - Поздравляю Вас со священным Курбан айтом! Этот светлый праздник является символом созидания, добра и благодеяний, призывая людей к милосердию и сопереживанию. Он наполняет сердца любовью к ближним, побуждает проявлять заботу о нуждающихся в помощи, укрепляет нравственные ценности и приобщает к духовным традициям, - говорится в поздравлении президента на сайте Акорды. Как отметил Назарбаев, за 25 лет успешного развития Казахстана Курбан айт в нашей стране стал поистине значимым праздником, способствующим единству народа и укреплению межконфессионального согласия в обществе. - В эти праздничные дни желаю каждой казахстанской семье мира, благополучия и достатка! Пусть ваши дома наполнятся радостью и счастьем! - пожелал Нурсултан Назарбаев. Напомним, 12, 13 и 14 сентября в мире отмечается один из главных праздников мусульман - Курбан айт. В этом году в Уральске было решено не совершать обряд жертвоприношения на территориях мечетей. Для этого было выделено 5 мест, где будут читать "дұға" и закалывать животных.