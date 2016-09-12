Иллюстративное фото из архива "МГ" С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проводится широкомасштабная кампания по прикреплению жителей к поликлиникам по принципу свободного выбора медицинской организации. За это время казахстанцы должны определиться с выбором места, где хотят получать медицинскую помощь. - Прикрепление граждан к поликлинике, врачебной амбулатории осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы, с учетом права свободного выбора медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы. Гражданин прикрепляется только к одной организации первичной медико-санитарной помощи, - говорит пресс-секретарь областного управления здравоохранения Флюра САМАТОВА. - Для прикрепления к поликлинике пациенту необходимо иметь при себе удостоверение личности и написать заявление на прикрепление в произвольной форме в случае изменения места прикрепления. Если же вы удовлетворены обслуживанием поликлиники или врачебной амбулатории, к которой уже прикреплены, и не участвовали в кампании прикрепления в этом году, то медицинская организация вправе прикрепить вас на обслуживание на следующий год по «умолчанию». Порядок прикрепления к новой поликлинике Итак, вы выбрали поликлинику, как к ней прикрепиться? Прежде всего необходимо уточнить какое количество человек уже обслуживается и не наполнена ли поликлиника? Вам могут отказать по причине того, что численность прикрепленного к этой поликлинике населения переполнена. Как правило, при прикреплении поликлиника сначала регистрирует то население, которое относится к ней по прописке. Во-вторых, следует знать, что человек может прикрепиться только к одной поликлинике, быть зарегистрированным параллельно в нескольких поликлиниках невозможно. При прикреплении граждан к организации первичной медико-санитарной помощи при непосредственном их обращении, открепление от ранее прикрепленной организации первичной медико-санитарной помощи осуществляется автоматически через базу данных портала «Регистр прикрепленного населения». Для того, чтобы прикрепиться к новой поликлинике необходимо: написать заявление в произвольной форме; предъявить удостоверение личности (детям до 16 лет свидетельство о рождении); сдать открепительный талон, амбулаторную карту и адресную справку. Если вы проживаете в арендуемой квартире вместо адресной справки вы можете предъявить договор аренды, но если вы проживаете, к примеру, у родственников вам необходима временная прописка. При свободном выборе гражданином врача и поликлиники открепление и прикрепление от поликлиники осуществляется не чаще одного раза в год. Прикрепление лиц, не имеющих возможности по состоянию здоровья самостоятельно явиться в поликлинику, может проводиться по их письменному обращению в адрес клиники. Если вы в поликлинику прикрепились через портал «электронного правительства», открепление от прежней поликлиники осуществляется автоматически.