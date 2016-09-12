Слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел. А в исламе этот термин имеет значение "жертвоприношение, совершаемое с намерением и в соответствии со всеми требованиями Шариата. Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В этот день мусульмане приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучие. Происхождение Курбан-байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий - ислама, христианства и иудаизма. Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына.

Сегодня, 12 сентября, отмечается один из главных мусульманских праздников Курбан айт. Праздничный айт намаз начался в 7:45 во всех мечетях ЗКО. Областная центральная мечеть была полна молящимися. Люди молились даже во дворе мечети. Главный имам области Руслан СУЛТАНОВ поздравил всех с праздником и пожелал терпения и благополучия. - От всего сердца поздравляю всех мусульман праздником Курбан айт. Всем семьям желаю здоровья, счастья и благополучия, - сказал олимпийский чемпион Данияр Елеусинов. - Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт. Весь мир отмечает этот праздник, и мы тоже не остались в стороне. Это праздник для каждой семьи, - отметил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. В этом году обряд жертвоприношения в Уральске проходит в новом формате. Во-первых, с нынешнего года обряды жертвоприношения не будут проводить во дворах мечетей, как это было ранее. Для жертвоприношения городскими властями было выделено пять мест. Кроме того, для закалывания жертвенных животных допускаются только те люди, которые прошли обучающий семинар на базе областной мечети и получили сертификаты. Также в этом году установили единую плату на закалывание животных в размере 500 тенге и 200 тенге за опаливание голов. Стоит отметить, что в этом году стоимость жертвенных животных - овец - значительно дешевле, чем в прошлом году. Стоимость "токты" начинается от 16 тысяч тенге. Крупных барашков продают по 25-35 тысяч тенге.0yi7KZuxKHU