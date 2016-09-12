Айымгуль Максутовна ТРЖАНОВА родилась 2 августа 1975 года в поселке Калмыково Тайпакского района ЗКО. В 1997 году окончила Западно-Казахстанский гуманитарный университет по специальности «Учитель истории». В 2004 году - Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «Юрист». В разные годы работала учителем истории ОШ №4 города Аксай, была главным специалистом отдела внутренней политики Бурлинского района, возглавляла отделы спорта и культуры. С сентября 2005 года по настоящее время занимала должность руководителя отдела образования Бурлинского района.

Выбирали градоначальника депутаты. Главным претендентом на должность акима города была названа Айымгуль Тржанова, кандидатуру которой предложил аким Бурлинского района Алдияр ХАЛЕЛОВ. Оппонентом Тржановой выступил руководитель районного отдела сельского хозяйства Алтынбек БЕКСЕИТОВ. В выборах приняли участие 12 из 13 депутатов Бурлинского районного маслихата. Они единогласно проголосовали за Айымгуль Тржанову. Ранее пост акима города Аксай занимал Жеткин ЕРМУКАНОВ. Градоначальником он был назначен в июле 2015 года, проработал всего лишь год и недавно уволился по собственному желанию.