Верховный Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Ержан кажы Маргажыулы. Фото с сайта old.muftyat.kz- Поздравляю вас с долгожданным и одним из великих праздников мусульманской уммы – Курбан айтом! Желаю вашим семьям благополучия, здравия и процветания! Благодарим и восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что мы вновь стали свидетелями этого благодатного праздника!, - говорится в поздравлении муфтия. - На протяжении многих столетий Ислам является духовной опорой нашего народа. И этот светлый праздник стал неотъемлемой частью богатого духовного наследия нашего народа, поэтому отмечается с особым подготовлением. Пусть будет благословенным Курбан айт, который олицетворяя идеи добра, любви и преданности своей вере призывает всех нас к сплоченности и единству! По словам Ержана кажы Маргажыулы, айт – это прекрасный праздник, который объединяет всех родственников, призывает человечество к совершенствованию веры и проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность». - В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность». Мусульмане, которые совершают хадж в эти дни Айта также молятся Всевышнему, приносят свои жертвоприношения. Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, об единстве и согласии в нашей стране! - написал верховный муфтий. Также в своем поздравлении Верховный муфтия Казахстана Ержан кажы Маргажыулы отметил, что людям с ограниченными материальными возможностями не обязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного, раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся. К слову, в Уральске в этом году жертвенное мясо будут резать только в специально установленных местах.