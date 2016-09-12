Скульптурная композиция Курмангазы и Дины Нурпеисовой была установлена в сквере по улице Ж. Молдагалиева около ТЦ "Атриум", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_0860 На новую архитектурную композицию в апреле этого года на сессии городского маслихата было выделено 66,9 млн тенге. Сегодня рабочие установили композицию на пьедестал. Напомним, что ко Дню города в Уральске открыли скульптуру осетра, которую установили на набережной реки Урал, и стопку книг на новой площади в 6 микрорайоне. IMG_0857 IMG_0859 Фото Медета МЕДРЕСОВА