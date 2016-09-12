ЧП произошло сегодня, 12 сентября, в торговом центре «Школьник» по улице Курмангазы примерно в 14 часов. - Крыльцо загорелось. Что произошло, мы не знаем. Нам велели выйти, мы вышли и все. Проводка, наверное, замкнула. Свет отключили, всех продавцов и посетителей эвакуировали, - рассказала продавец одного из бутиков торгового центра. Как выяснилось, задымление началось у самого входа в здание. - Произошло замыкание без дальнейшего возгорания. Там наверху минвата. Она не горит, но начала тлеть, пошло задымление. Людей мы эвакуировали. Возле бутиков поставили охрану, чтобы не было недоразумения. Сейчас все это уберут. Несколько сотрудников останутся, чтобы проконтролировать, - рассказал начальник управления контрольно-профилактической деятельности в области пожарной деятельности Ерлан ТУРЕГЕЛЬДИЕВ.