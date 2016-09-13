Уголовное дело в отношении хозяйки салона "Звезда Востока" Венеры КАЙДАРОВОЙ, в котором от укола лидокаина умерла женщина, закрыто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, сейчас ведется проверка законности повторного прекращения уголовного дела в отношении Венеры КАЙДАРОВОЙ за отсутствием состава уголовного правонарушения, которую подозревали по статье 306 УК РК - "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Напомним, 28 марта в 12.25 в салоне красоты "Звезда Востока" клиентке сделали инъекцию, после которой она скончалась. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что скорая помощь прибыла на место происшествия через 5 минут после вызова, однако врачи лишь констатировали смерть женщины. Как позже сообщили в полиции, врач-косметолог Эльвира Абдуллаева, проводившая косметологическую операцию, задержана. На суде стало известно, что родные погибшей Айжан ЖАКАНОВОЙ простили косметолога. 22 июня Эльвире АБДУЛЛАЕВОЙ суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.