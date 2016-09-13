Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Зеленовского района ЗКО Аслана ДОСЖАНОВА, сейчас аксакалы Переметнинского сельского округа ездят по сельским округам и проводят голосование среди населения. - Пока это только на стадии предложения. Аксакалы ездят по всем округам, проводят встречи с общественными объединениями, такими же аксакалами и остальным населением. Путем голосования и протоколирования они определяют кто за, а кто против переименования района из Зеленовского в Шанырак, - пояснил замакима района. - Вообще, помимо названия Шанырак были и другие предложения, но пока остановились именно на нем, потому что в нашем районе проживает более 40 наций.