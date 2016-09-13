Старожилы Зеленовского района предлагают дать своему краю новое название - Шанырак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Зеленовского района ЗКО Аслана ДОСЖАНОВА, сейчас аксакалы Переметнинского сельского округа ездят по сельским округам и проводят голосование среди населения. - Пока это только на стадии предложения. Аксакалы ездят по всем округам, проводят встречи с общественными объединениями, такими же аксакалами и остальным населением. Путем голосования и протоколирования они определяют кто за, а кто против переименования района из Зеленовского в Шанырак, - пояснил замакима района. - Вообще, помимо названия Шанырак были и другие предложения, но пока остановились именно на нем, потому что в нашем районе проживает более 40 наций.