Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заведующего сектором автомобильных дорог ЖКХ ПТ и АД г.Уральск Ержана АУБАКИРОВА, в понедельник, 12 сентября, планируется закрыть движение на перекрестке проспекта Достык и улицы Пугачева. - На данном перекрестке будут производиться дорожно-строительные работы. Движение транспортных средств будет осуществляться по улице Пугачева и далее поворот на улицу Ескалиева направо и налево. Если в сторону ДВД, то по Ескалиева затем на Линдовскую оттуда на улицу Всеволода Иванова и далее выезд на Пугачева, - рассказал Ержан АУБАКИРОВ. Завершить дорожные работы на данном перекрестке планируют за три дня.