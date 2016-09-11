Выставка кошек проходила 10 и 11 сентября в драматическом театре им. Островского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". koshka burma По словам организаторов выставки, посмотреть на животных за эти два дня пришло много людей. Среди них были как просто любители кошек, так и заводчики. - На выставку приехали люди из городов России - Самары, Архангельска, Тольятти, Жигулевска, а также городов Казахстана, - сообщила организатор выставки, вице-президент Самарского клуба любителей животных Эльвира ЛУНЕВА. - Мы приезжаем сюда из Самары уже в седьмой раз. Нам здесь нравится. Люди очень хорошие, общительные, хотят много знать о кошках. Выставка позволяет не только посмотреть на животных, но и заводчикам соревноваться друг с другом. Каждое животное будет оценено экспертом, проверяется соответствие породы каждого животного, и выбираются лучшие из лучших. Каждый год сюда привозят различные породы животных. В этом году есть новинка - это американская бурма. Их очень мало в мире. В этом году на выставке представлены порядка 60 кошек и котят. Огромной популярностью у зрителей пользуется мейнкуны. Посмотреть, действительно было на что. - У нас питомник мейнкунов, - рассказала хозяйка кота по кличке Бекхэм Гульнара АМИРОВА из Атырау. - Мы работаем всего третий год. Все началось с того, что мы пришли на выставку, увидели мейнкуна, влюбились в эту породу и приобрели кошку. Это американская порода, кошки этой породы - самые крупные. Хотелось бы отметить, что эти кошки очень спокойны, их в буквальном смысле даже не слышно. На выставку в Уральск мы приезжаем второй раз. Сегодня мы выставляем кота второго нашего помета, его зовут Бекхэм. По словам Гульнары АМИРОВОЙ, котенок такой породы у нас стоит 100-150 тысяч тенге. Оценивает кошек строгое жюри - Татьяна ЕСИНОВА из Москвы и Ирина ГОРИНА из Самары. По словам помощницы судей Светланы РЕВИЗОРОВОЙ, судьи учитывают все - зубы животных, уши, скелет и даже подбородок. Как выяснилось, для участия в конкурсе существуют свои стандарты, и каждое животное должно соответствовать им. Кстати, Светлана РЕВИЗОРОВА является заводчиком одной из самых редких пород кошек - бурмы. - У меня также есть питомник. Я развожу одну из самых редких пород кошек - бурму. Их настолько мало, что каждое животное буквально на вес золота, - говорит Светлана. koshka meinkun (1) koshka meinkun (2) koshka meinkun (3) koshki (4) koshki (5) koshki (7) koshki (8) koshki (9) koshki (10) koshki (11) koshki (12) koshki (13) koshki (14) koshki (15) koshki (16) koshki (17) koshki (18) koshki (19) Фото Медета МЕДРЕСОВА