По словам организаторов выставки, посмотреть на животных за эти два дня пришло много людей. Среди них были как просто любители кошек, так и заводчики. - На выставку приехали люди из городов России - Самары, Архангельска, Тольятти, Жигулевска, а также городов Казахстана, - сообщила организатор выставки, вице-президент Самарского клуба любителей животных Эльвира ЛУНЕВА. - Мы приезжаем сюда из Самары уже в седьмой раз. Нам здесь нравится. Люди очень хорошие, общительные, хотят много знать о кошках. Выставка позволяет не только посмотреть на животных, но и заводчикам соревноваться друг с другом. Каждое животное будет оценено экспертом, проверяется соответствие породы каждого животного, и выбираются лучшие из лучших. Каждый год сюда привозят различные породы животных. В этом году есть новинка - это американская бурма. Их очень мало в мире. В этом году на выставке представлены порядка 60 кошек и котят. Огромной популярностью у зрителей пользуется мейнкуны. Посмотреть, действительно было на что. - У нас питомник мейнкунов, - рассказала хозяйка кота по кличке Бекхэм Гульнара АМИРОВА из Атырау. - Мы работаем всего третий год. Все началось с того, что мы пришли на выставку, увидели мейнкуна, влюбились в эту породу и приобрели кошку. Это американская порода, кошки этой породы - самые крупные. Хотелось бы отметить, что эти кошки очень спокойны, их в буквальном смысле даже не слышно. На выставку в Уральск мы приезжаем второй раз. Сегодня мы выставляем кота второго нашего помета, его зовут Бекхэм. По словам Гульнары АМИРОВОЙ, котенок такой породы у нас стоит 100-150 тысяч тенге. Оценивает кошек строгое жюри - Татьяна ЕСИНОВА из Москвы и Ирина ГОРИНА из Самары. По словам помощницы судей Светланы РЕВИЗОРОВОЙ, судьи учитывают все - зубы животных, уши, скелет и даже подбородок. Как выяснилось, для участия в конкурсе существуют свои стандарты, и каждое животное должно соответствовать им. Кстати, Светлана РЕВИЗОРОВА является заводчиком одной из самых редких пород кошек - бурмы. - У меня также есть питомник. Я развожу одну из самых редких пород кошек - бурму. Их настолько мало, что каждое животное буквально на вес золота, - говорит Светлана.